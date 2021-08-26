شكرا لقرائتكم خبر عن طه عبد المجيد يحقق المركز الرابع فى منافسات الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال البارالمبى طه عبد المجيد المركز الرابع فى منافسات وزن 54 كجم بدورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو .

و حرص عبد المجيد على سجدة السكر بعد حصد المركز الرابع .

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

وأنطلقت أمس منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل، وشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

ودع منتخب السباحة مختلط منافسات 50 متر تتابع فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد احتلاله المركز الأخير بزمن قدره 3:19:56، حيث يتكون المنتخب من آية أيمن، وملك عبد الشافي، ويوسف محمد، وزياد كحيل.

فى سياق آخر، خسرت هنا حامد بطلة تنس الطاولة المباراة الأولى لها أمام بطلة اوكرانيا المصنفه الأولى على العالم بثلاثة أشواط نظيفه، وذلك خلال مشاركتها فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.