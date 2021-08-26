شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات مهدد بالغياب عن الأهلى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حسين الشحات جناح الأهلي مهددا بالغياب عن مباراة فريقه ضد أسوان غدا الجمعة في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز بسبب شكواه من الإجهاد العضلي ، نتيجة ضغط المباريات ومشاركته بصفة مستمرة مع الفريق الأحمر.

ويفكر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في استبعاد الشحات من قائمة مباراة أسوان، لاسيما وأنها مباراة بلا قيمة بعد حسم لقب الدوري لصالح الغريم الزمالك، لاسيما من أجل منحه مزيد من الراحة وخشية من تفاقم إصابته.

وكشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر بعد معاناته من نزلة معوية قبل مباراة فريقه ضد الجونة يوم الثلاثاء الماضي وتسبت في استبعاده من المباراة.

وقال رئيس اللجنة الطبية بالأهلي في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر أثير راديو "أون سبورت": الشناوي حالتهمستقرة، وقد يلحق بتدريبات اليوم الخميسن وحالة قائد الأهلي أصبحت أفضل، لاسيما بعدما حصل على الأدوية التي حددها له الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأحمر أمس الأربعاء.

تابع: إصابة الشناوي عبارة عن "تلبك معوي" وبعض الالتهابات في المعدة، ومن المتوقع أنه تناول وجبة غير نظيفة، لكن حالته الآن أصبحت مستقرة وقد يتواجد في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي.

فيما أكد أن حالة حمدي فتحي تتحسن، أما بالنسبة لحسين الشحات فخضع لسونار وحالته مستقرة على أن يتم فحصه من قبل الجهاز الطبي خلال مران اليوم، ومن المتوقع أن تم إراحته في المباراة الأخيرة امام أسوان لمنحه مزيد من الراحة خشية من تفاقم الإصابة.

وفيما يخص حالة علي لطفي عد شكواه من آلام العضلة الضامة، شدد شوقي على أن شكوى لطفي بسيطة ، لكنه قد لا يشارك في تدريبات فريقه اليوم.