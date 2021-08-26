شكرا لقرائتكم خبر عن 6 صفقات على مائدة كارتيرون فى اجتماع السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعا مع الفرنسي باتريس كارتيرون ، بعد غد السبت، لبحث ملف صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك ملف الراحلين واللاعبين المعارين الذين سيعودون إلى قائمة الفريق في الموسم المقبل.

وتعرض إدارة الزمالك 6 صفقات علي كارتيرون للحصول علي رأيه الفني قبل إتمام التعاقد رسميا معهم، خاصة أن المدير الفني اشترط موافقته علي الصفقات قبل التعاقد معها، وكشف مصدر داخل الزمالك ان من ضمن الأسماء التي سيتم عرضها علي كارتيرون هما ثنائي وادي دجلة محمد هلال ومحمد عبد العاطي ، وكذلك مهند لاسين لاعب طلائع الجيش ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز.

كما سيتم مناقشة ملف المعارين حيث يرغب كارتيرون في عودة محمد اوناجم من الوداد المغربي ومحمد صبحي من الاتحاد السكندري ومصطفي فتحي من سموحة، بعد تألقهم مع الفرق التي تمت إعارتهم لها طوال الموسم الحالي.

في سياق مختلف يدرس كارتيرون، منح لاعبيه الأساسيين راحة في مباراة البنك الأهلي المقرر اقامتها غد الجمعة في ختام مباريات الدوري هذا الموسم وذلك بعد حسم الزمالك للقب الدورى اثر فوزه الثلاثاء علي الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في الجولة الـ 33 للدورى.

ويرغب كارتيرون في منح الأساسيين راحة بسبب ضغط المباريات وكذلك لمنح البدلاء فرصة المشاركة في المباراة والحكم عليهم في ظل ابتعادهم عن المشاركة معظم فترات الموسم.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 8 وأشرف بن شرقى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ33، ليحسم الزمالك لقب الدورى رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث وصل الفارق بين الزمالك والأهلى صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.