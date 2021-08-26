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برشلونة ينتظر مواجهة الأهلي أو الزمالك فى مونديال الأندية لليد

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القاهرة - سامية سيد - وضعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، بطل أفريقيا في مواجهة صعبة أمام برشلونة الإسباني بطل أوروبا.

وتستضيف المملكة العربية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

 

ومن المنتظر أن يتحدد بطل أفريقيا بنهاية مباراة كأس السوبر الأفريقي المقرر لها 10 سبتمبر المقبل في القاهرة، بين الزمالك والأهلي، حيث سيشارك الفائز في بطولة "سوبر جلوب" بالسعودية.

 

وسيبدأ الفائز بكأس السوبر الأفريقي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة برشلونة بطل أوروبا يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي.

 

جدير بالذكر أن نادي برشلونة يضم بين صفوفه المحترف المصري علي زين نجم المنتخب الوطني.

 


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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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