شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طبية الأهلى يكشف حالة الشناوى وحمدى والشحات ولطفى بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر بعد معاناته من نزلة معوية قبل مباراة فريقه ضد الجونة يوم الثلاثاء الماضي وتسبت في استبعاده من المباراة، وكذلك حمدي فتحي وحسين الشحات وعلي لطفي.

وقال رئيس اللجنة الطبية بالأهلي في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر أثير راديو "أون سبورت": الشناوي حالته مستقرة، وقد يلحق بتدريبات اليوم الخميس، مؤكدا أن حالة قائد الأهلي أصبحت أفضل، لاسيما بعدما حصل على الأدوية التي حددها له الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأحمر أمس الأربعاء.

تابع: إصابة الشناوي عبارة عن "تلبك معوي" وبعض الالتهابات في المعدة، وقد تكون نتيجة تناول وجبة غير نظيفة، لكن حالته الآن أصبحت مستقرة وقد يشارك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي.

فيما أكد أن حالة حمدي فتحي تتحسن، أما بالنسبة لحسين الشحات فخضع لسونار وحالته مستقرة على أن يتم فحصه من قبل الجهاز الطبي خلال مران اليوم، ومن المتوقع أن تم إراحته في المباراة الأخيرة امام أسوان لمنحه مزيد من الراحة خشية من تفاقم الإصابة.

وفيما يخص حالة علي لطفي عد شكواه من آلام العضلة الضامة، شدد شوقي على أن شكوى لطفي بسيطة ، لكنه قد لا يشارك في تدريبات فريقه اليوم.