شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جوزيه يحذر مدافع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى الساحر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى التاريخى للأهلى، واقعة مُثيرة للغاية وقعت بينه وبين إبراهيم سعيد لاعب الفريق الأسبق.

وقال جوزيه، فى تصريحات تليفزيونية سابقة: كنت أستعد لإلقاء محاضرة على لاعبى الفريق قبل مباراة هامة فى بطولة أفريقيا أمام فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي.

وتابع جوزيه: قبل إلقاء المحاضرة وجدت إبراهيم سعيد وقد قام بصبغ شعره بالأحمر والأزرق وهو ما أثار دهشتى.

وواصل الساحر البرتغالي: سألت إبراهيم سعيد .. ما هذا؟، وقولت له أن الجمهور لن يسامحك إذا خسر الأهلي المباراة وأنت تلعبها بهذا الشكل والشعر الغريب خاصة أنك عائد بعد غياب ستة أشهر.

وقال المدرب البرتغالى التاريخى للأهلى إن الأحمر خسر وقتها من بطل أنجولا لكن إبراهيم سعيد لم يرتكب أى أخطاء فى هذه المباراة.