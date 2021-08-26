كارتيرون أول مدرب فرنسى يتوج بالدورى المصرى مع الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - توج الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، مع الأبيض بلقب الدورى الـ 13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، بعدما ساهم مع اللاعبين فى تحقيق حلم الجماهير وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة، حيث تصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين 60 هدفًا واستقبل 70 هدفًا، ليصبح أول مدرب فرنسى يُتوج باللقب مع الزمالك.

- كارتيرون أول مدرب فرنسى يحقق الدورى مع الزمالك

بات الفرنسى باتريس كارتيرون أول مدرب فرنسى يتوج بلقب الدورى الممتاز، كما أنه أصبح المدرب الـ 11 المتوج باللقب المحلى من بين مدربى القلعة البيضاء، والمدرب الأجنبى الـ 8 فى تاريخ قلعة ميت عقبة.

ويعد لقب الدورى هو اللقب الثالث للمدرب الفرنسى باتريس كارتيرون مع القلعة البيضاء، بعدما نجح فى تحقيق السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى 3/1، والسوبر المحلى على حساب الأهلى بركلات الترجيح فى ولايته الأولى.

ولم تحقق المدرسة الفرنسية من قبل بطولة الدورى المصري، حيث سبق كارتيرون 6 مدربين فرنسيين، فشلوا فى تحقيق هذا الإنجاز، وهم "هنرى ميشيل مع الزمالك، سيباستيان ديسابر مع بيراميدز والإسماعيلى، دينيس لافانى مع سموحة، باتريس نوفو مع الإسماعيلى وسموحة، ديديه جوميز مع الإسماعيلى وميشيل كافالى مع الاتحاد".

- مشوار كارتيرون مع الزمالك هذا الموسم

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 19 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز، حقق خلالهم الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، وسجل معه اللاعبين 37 هدفًا واستقبلت شباك الأبيض معه 14 هدفًا.

فيما قاد الزمالك فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا حقق الفوز فى مباراتين وهُزم فى مباراة وسجل معه اللاعبين 6 أهداف واستقبل معه هدفين، كما قاد الأبيض فى 3 مباريات بكأس مصر، حقق خلالهم الفوز جميعًا وسجل معه اللاعبين 6 أهداف واستقبل هدفًا.