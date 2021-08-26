محمد شريف يقترب من إعادة لقب هداف الدورى للأهلى بعد غياب 3 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - ينفرد محمد شريف مهاجم الأهلى، بصدارة قائمة هدافى الدورى المصرى هذا الموسم برصيد 20 هدفا بفارق 4 أهداف عن مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة صاحب المركز الثانى برصيد 16 هدفاً قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة.

وعادل محمد شريف لاعب الأهلي، رقم طه إسماعيل نجم الفريق الأحمر السابق بعد تسجيه الهدف رقم 20 في مشواره بالدوري هذا الموسم بعد هدفه في مرمى الجونة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على إستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويتساوى محمد شريف حاليا مع عبد الحليم على وحسام باولو كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف آخر 10 مواسم برصيد 20 هدفا، ويتبقى له مباراة مع الأهلى أمام أسوان قد تزيد من أرقامه هذا الموسم.

ويعد حصول محمد شريف على لقب هداف الدورى هذا الموسم مسألة وقت ليس إلا، خاصة بعد ابتعاده بـ4 أهداف عن أقرب منافسيه مصطفى فتحى، وإعادة لقب الهداف إلى الأهلى بعد غياب 3 سنوات منذ تتويج المغربى وليد أزارو باللقب موسم 2017/ 2018 برصيد 18 هدفا.