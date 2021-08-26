كرة يد.. طريق ناري في انتظار الأهلي والزمالك بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد "السوبر جلوب"، والتي أقيمت اليوم الخميس، عن مواجهة نارية في طريق الزمالك أو الأهلي.

ومن المقرر أن تقام البطولة العالمية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.

بطل أفريقيا سيكون بداية مشواره في المونديال بمواجهة برشلونة بطل أوروبا في السادس من أكتوبر بدور ربع النهائي.

وسيتحدد بطل أفريقيا في العاشر من سبتمبر المقبل حيث سيلعب الزمالك ضد الأهلي في لقاء السوبر الأفريقي في القاهرة.

جدير بالذكر أن فريق برشلونة يضم بين صفوفه المحترف المصري علي زين والذي انضم مؤخرًا من صفوف الشارقة الإماراتي.