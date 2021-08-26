استدعاء بنشرقي.. قائمة المغرب لمواجهتي السودان وغينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تواجد أشرف بنشرقي نجم فريق الزمالك، في قائمة منتخب المغرب التي تستعد لتصفيات مونديال قطر 2020.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره السودان يوم 2 سبتمبر المقبل، بينما يلتقي مع غينيا يوم 6 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة، غياب حكيم زياش لاعب تشيلسي، بينما تواجد أشرف بنشرقي نجم فريق الزمالك.

وضمت القائمة كل من: "منير المحمدي، ياسين بونو، أنس الزنيتي، غانم سايس، جواد يميق، نايف أكرد، سفيان شاكلا، آدم ماسينا، سفيان الكرواني، سفيان عكوش، أشرف حكيمي، عمران لوزا، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، إلياس شاعر، يوسف مالح، عادل تاعرابت، منير الحدادي، أشرف بن شرقي، يوسف النصيري، زكرياء أبو خلال، ريان مابي، سفيان بوفال".