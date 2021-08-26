7 تغييرات على قائمة المنتخب الإسباني في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة الماتادور استعدادا لخوض غمار التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشهدت القائمة سبع تغييرات على قوام الفريق الذي بلغ المربع الذهبي ليورو 2020.

وغاب عن القائمة أربعة لاعبين من الذين شاركوا في يورو 2020 وأولمبياد طوكيو 2020 وهم بيدري جونزاليس وباو توريس وميكيل اويارزابال وداني اولمو، بينما سيواصل المدافع إيريك جارسيا والحارس يوناي سيمون المشاركة مع الماتادور دون الحصول على راحة عقب مشاركتهما في البطولتين.

ولم يستدع إنريكي ثلاثة لاعبين أخرين من المشاركين في يورو 2020، وهم دييجو يورينتي وفابيان رويز وتياجو الكانتارا.

كما لم ينضم للقائمة القائد المخضرم سيرخيو راموس الذي غاب عن يورو 2020 قبل أن يتجاوز إصابة عضلية ألمت به.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع السويد وجورجيا وكوسوفو الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثانية بسبع نقاط بفارق نقطة واحدة عن المنتخب السويد الذي لعب مباراة أقل.

وتكمن المفاجأة الأبرز في القائمة التي أعلنها إنريكي، في وجود المهاجم ابيل رويز لاعب سبورتينج براجا البرتغالي، حيث أنه كان يلعب دائما في صفوف منتخبات الناشئين والشباب لكن لم يسبق له الانضمام للمنتخب الأول.

كما ضمت القائمة عددا من اللاعبين الذين لم يشاركوا في يورو 2020، وهم المدافعين راؤول البيول وإينيجو مارتينيز ولاعبي الوسط ميكيل ميرينو وكارلوس سولر وبرايس مينديز والمهاجم بابلو فورنالس.