عضو الزمالك يكشف موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الإعلان عن الصفقات الجديدة للفريق الأبيض سيتم عقب مباراة البنك الأهلي ونهاية بطولة الدوري المصري.

وحسم الزمالك لقب بطولة الدوري الممتاز موسم 2020/2021، عقب فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة الجولة الـ33.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال المندوه: "حسمنا دوري صعب، اللاعبون حققوا إنجازًا خلال فترة شهدت العديد من الصعوبات".

وأضاف: "من حق الجماهير الاحتفال وكذلك اللاعبين ومجلس الإدارة، لكن لدينا بطولات أخرى مقبلة علينا التركيز لحسمها".

وتابع: "لم نستقر بعد على موعد الاحتفال بالدوري والآلية الخاصة بالحفل، لكن اتحاد الكرة ابلغنا بتسلم درع الدوري في الملعب عقب مباراة البنك الأهلي".

وعن الصفقات الجديدة، أجاب المندوه: "بعد مباراة البنك الأهلي وتسلم الدرع، سيتم الإعلان عن بعض الصفقات من خلال لجنة الكرة، تم حسم أكثر من صفقة".