بارالمبياد طوكيو.. سامح عيد يتأهل لثمن نهائي تنس الطاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تأهل سامح عيد لاعب منتخب مصر في تنس الطاولة، إلى دور ثمن النهائي بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو.

فوز عيد جاء على حساب النيجيري عيسو أوجونكونل بالفوز عليه بنتيجة (3-1).

وكان عيد افتتح مشواره في دور المجموعات بالخسارة من الفرنسي ماكسيم توماس بنتيجة (3-1).

في المقابل، تعرض أيمن كمال زناتي للهزيمة على يد التركي أوزتورك في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن منافسات تنس الطاولة,

وحقق التركي اوزتورك الفوز على المصري أيمن الزناتي بنتيجة.

المباراة الثالثة للمصري سيد يوسف خسرها من البرازيلي إسرائيل بيريرا بنتيجة (3-1).