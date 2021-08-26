خاص.. تعرف على أول الراحلين عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر في النادي الأهلي، الخميس، أن هناك اجتماع سيتم بين مسئولي النادي الأحمر مع وكيل اللاعب النيجيري جونيور أجايي للاتفاق حول طريقة الرحيل.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أعطت الضوء الأخضر حول رحيل أجايي في الصيف الحالي.

المصدر أشار إلى أن إدارة الأهلي تسعى إلى بيع أجايي بصورة نهائية، أو فسخ التعاقد اسوة بما حدث مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا.

ولفت المصدر، أن فسخ التعاقد مع أجايي من الممكن أن يتم في حالة عدم وصول عروض رسمية للاعب الذي يتبقى في عقده موسمًا.

وكان أجايي (25 عامًا) انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي التونسي، إلا أن المحترف النيجيري خرج من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة.

وشهدت الساعات الماضية، اقتراب الأهلي من التعاقد مع الثنائي الأجنبي بيروسي تاو ولويس ميكيسون.