صفقات ريال مدريد | باريس سان جيرمان يشترط مبلغاً قياسياً من أجل مبابي

حدد باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة القطري ناصر الخليفي، مبلغاً قياسياً من أجل السماح للدولي الفرنسي كيليان مبابى بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام المتبقية من الميركاتو الصيفي 2021.

واشترط باريس سان جيرمان الحصول على مبلغ يصل لنحو 215 مليون يورو، من أجل الرضوخ لرغبات مبابي بالانتقال هذا الصيف، وفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية.

وكان ريال مدريد الاسباني قد عرض مبلغ 160 مليون يورو من أجل مبابي رغم تبقي عام واحد في عقد المهاجم الفرنسي، إلا أن إدارة ناصر الخليفي، تشترط مبلغ يقترب من 222 مليون التي جاءت بالبرازيلي نيمار من برشلونة في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتّى الآن.

وينتهي عقد مبابي في يوليو 2022، مع رفضه التام لفكرة التجديد مع باريس سان جيرمان، ما يعني إمكانية توقيعه مع ريال مدريد في يناير القادم وفق ما يمنحه قانون بوسمان للانتقالات، وحمل قميص النادي الملكي في الموسم المقبل في حال رفض النادي الفرنسي بيعه الآن.