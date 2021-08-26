بعد تأكيد إلتزامه مع توتنهام، هاري كين يحدد شروطه لتجديد عقده

يجري النجم الانجليزي هاري كين محادثات مع فريقه توتنهام بشأن عقد جديد قد يؤدي إلى حصوله على زيادة في الراتب تقترب من 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بعد أن قبل في نهاية المطاف بالهزيمة في محاولته مغادرة شمال لندن والانضمام إلى مانشستر سيتي.

وتستمر العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 28 عامًا حتى صيف عام 2024، ولكن بعد أن فشل مانشستر سيتي في مطابقة تقييم دانيال ليفي البالغ 150 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الصيفي 2021، فإن كين يريد أن يتم الدفع له وفقًا لذلك.

ووفقًا لصحيفة التايمز البريطانية، يطلب كين زيادة في الراتب تصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع للتعويض عن فرصته الضائعة في الانضمام إلى مانشستر سيتي، حيث كان سيحصل بالتأكيد على عقد مربح أكثر من عقده الحالي في شمال لندن.

ومن المحتمل أن يعرض عليه توتنهام مثل هذا العقد المربح فقط إذا كان مبنيًا على مكافآت تسجيل الأهداف، في حين أن المهاجم قد يستغل الفرصة لإدراج بند جزائي أخيرًا، مما يجبر النادي على قبول أي عرض يطابق هذا الرقم.

الهدوء يعود إلى علاقة هاري كين مع توتنهام

حصل قائد منتخب إنجلترا بالفعل على زيادة في راتبه الصيف الماضي، بعد موافقته على أجر يقارب 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بعد أن حُرم من فرصة مغادرة النادي.

لكن المحادثات جارية بشأن عقد جديد محتمل آخر لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، حيث تهدأ نسبياً، العاصفة في صيف دراماتيكي ومثير للانقسام بالنسبة لكين وتوتنهام.

كان المهاجم يسعى للانتقال إلى استاد الاتحاد طوال الصيف، بعد أن أعلن أنه يريد تحديًا جديدًا من أجل التنافس على أكبر الألقاب الممكنة.

ومع ذلك، على الرغم من اهتمام بيب جوارديولا الشديد، لم يتم التوصل إلى الاتفاق على الصفقة، وأعلن المهاجم أنه سيبقى لبقية موسم 2021/22 بتغريدة على حسابه في تويتر.

وكتب هاري كين “كان من المذهل رؤية الاستقبال من جماهير توتنهام يوم الأحد وقراءة بعض رسائل الدعم التي تلقيتها في الأسابيع القليلة الماضية” .

وأضاف “سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأركز 100٪ على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح.”

ظهر كين لأول مرة هذا الموسم كبديل في الفوز 1-0 على ولفرهامبتون يوم الأحد الماضي، بعد أن مُنح وقتًا إضافيًا لمساعدته على التعافي من مهامه في بطولة أوروبا 2020 مع منتخب إنجلترا.

ثم تسبب في مزيد من الجدل بسبب فشله في العودة إلى التدريب في الوقت المحدد، على الرغم من أنه نفى هذه الادعاءات، مما تسبب مرة أخرى في احتكاك بينه وبين قاعدة المعجبين.

ويأمل كين الآن، أن يتمكن المشجعون من تجاوز هذه العاصفة، على الرغم من أن المطالبة بالمزيد من الأموال بعد عملية الانتقال الفاشلة، قد لا تجعله محبوباً أكثر من قبل المشجعين.