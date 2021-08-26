الميركاتو الصيفي 2021 | ليفربول يُعير جناحه الهجومي الصاعد إلى هارتس الاسكتلندي

أعار نادي ليفربول الانجليزي خلال الميركاتو الصيفي 2021، لاعبه الويلزي “بنجامين ودبيرن” لصفوف نادي هارتس الاسكتلندي المنتمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف صقل موهبته أكثر ولعب دقائق أكثر على المستوى العالي.

ويعد وودبورن نتاج خالص لأكاديمية نادي ليفربول، حيث تدرج في جميع الفئات العمرية للريدز، إلا أن تواجد النجم المصري محمد صلاح و السنغالي ساديو ماني، أغلق في وجهه جميع أبواب الصعود إلى الفريق الأول مع يورجن كلوب.

وتعد هذه هي الإعارة الثالثة التي يحظى بها الدولي الويلزي خارج ليفربول، بعد خروج موسم 2018/2019 لنادي شيفيلد يونايتد، والموسم الماضي لعب بنظام الاعارة مع نادي بلاكبول الانجليزي، ليخرج هذه المرة خارج انجلترا.

دولياً، لعب ابن ليفربول مع جميع الفئات السنية للمنتخب الويلزي، كما يعتبر الآن الجناح الهجومي وودبورن لاعباً دولياً مع زملاء نجم ريال مدريد جاريث بيل، حيث شارك في 10 مباراة حتى الآن مع المنتخب الأول لبلاد الغال.

وكانت أول مشاركة للبالغ من العمر 21 عاماً، يوم 2 سبتمبر 2017، تحت قيادة المدرب كريس كولمان، أمام منتخب النمسا، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018، حيث دخل كبديل في الدقيقة 69 من المباراة، وكان صاحب هدف الفوز في المباراة بهدف وقعه في الدقيقة 74.