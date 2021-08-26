النصر في الدوري السعودي مع وبدون عبد الرزاق حمدالله

تشهد مباراة النصر والتعاون اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، عودة الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله لصفوف العالمي، بعد غيابه في الجولة الثانية أمام الفيصلي بقرار فني من المدرب مينيزس.

وتعد عودة حمد الله في مباراة اليوم، الرقم 11 في مشواره مع نادي النصر منذ الانضمام إلى النادي قبل ثلاث مواسم، فكيف كانت عودة حمد الله لصفوف النصر بالأرقام في المناسبات السابقة؟

حقق نادي النصر الفوز في ثماني مرات من العشرة التي تزامنت مع عودة حمدالله، مقابل هزيمة وحيدة و تعادل وحيد، وفقاً لإحصائية صحيفة الرياضية السعودية.

وأحرز البالغ من العمر 30 عاماً الأهداف مباشرة بعد العودة في نصف هذه المباراة، بما مجموعه 6 أهداف، فيما صام عن التهديف في النصف الآخر.

وخاض حمد الله ما مجموعه 69 مباراة من 92 ممكنة منذ توقيعه مع نادي النصر في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب عن 23 مباراة بالمجمل.

فاز نادي النصر في ظل تواجد حمدالله مع الفريق في 45 مباراة، وتعادل في 12 مباراة وخسر 12، أما في غيابه، فحقق العالمي 11 فوزاً و خسروا في 8 مباريات، فيما تعادل الفريق في 4 مباريات، فكيف ستكون العودة هذه المرة!