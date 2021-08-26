بايرن ميونيخ يقسو على بريمر بـ 12-0 في كأس ألمانيا

المنامة - ياسر ابراهيم - أمطر بايرن ميونخ شباك مضيفه بريمر بالفوز عليه (12-0)، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الدور الأول لبطولة كأس ألمانيا.



ولعب المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج دور البطولة في الفوز البافاري بتسجيله رباعية في الدقائق 8، 28، 35 و82 فيما أحرز جمال موسيالا "ثنائية" (د 16 و49)، بالإضافة إلى ماليك تيلمان، ليروي ساني ومايكل كويسانسي (د 47، 65 و80)، فيما سجل لوكا وارم هدفًا عكسيًا في الدقيقة 27.



وفي الدقائق الأخيرة، ترك الثنائي الفرنسي بونا سار وكورينتين توليسو بصمتيهما في المباراة بإحراز هدف لكل منهما بعدما لعب بريمر بـ10 لاعبين في آخر ربع ساعة.

