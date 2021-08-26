شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تقدم جولتين من دورى المرتبط من أجل البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد الجولتين الـ17 و18 من منافسات دورى المرتبط لمواليد 2004 للموسم الجديد، بسبب مشاركة أحفاد الفراعنة فى البطولة العربية فى شهر ديسمبر المقبل بالسعودية.

ومن المقرر أن تقام الجولة السابعة عشر غدا الجمعة بمواجهات بين كل من أصحاب الجياد مع البنك الأهلى و الأوليمبي مع أكتوبر وهليوبوليس مع الأهلى والشمس مع المعادى والحوار مع الطيران واستاد المنصورة مع الزهور و سبورتنج مع الزمالك و سموحة مع الجزيرة و هليوليدو مع طلائع الجيش.

بينما تقام الجولة الثامنة عشر فى اليوم التالى بلقاءات بين كل من أصحاب الجياد مع أكتوبر و الأوليمبي مع البنك الأهلى و هليوبوليس مع المعادن و الشمس مع الأهلى و الحوار مع الزهور واستاد المنصورة مع الطيران و سبورتنج مع الجزيرة و سموحة مع الزمالك.