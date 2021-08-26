الزمالك يبحث عن معادلة إنجاز موسم 2018-2019 أمام البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - توج الزمالك بلقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، للمرة الثالثة عشر فى تاريخه، بعدما نجح لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى تحقيق حلم جماهير قلعة ميت عقبة وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة، حيث تصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين 60 هدفًا واستقبل 70 هدفًا، ويبحث الزمالك عن تحقيق رقمًا قياسيًا فى موسم تتويجه باللقب الـ 13 فى تاريخه.

- الزمالك يحقق 8 انتصارات متتالية

فاز الزمالك على الإنتاج الحربى، فى مباراة حسم اللقب التى جمعت بينهما فى الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالفوز فى 8 انتصارات متتالية فى مسابقة الدورى الممتاز، لكسر الرقم القياسى الذى حققه الفريق مع مدربه السابق السويسرى كريستيان جروس، والذى حقق 7 انتصارات متتالية مع الفريق عام 2019، وهو آخر سلسلة انتصارات متتالية مطولة حققها الأبيض فى المسابقة المحلية.

وبدأت سلسلة انتصارات الزمالك المتتالية هذا الموسم منذ الفوز على فريق أسوان 3 – 0 فى الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 17 يونيو الماضى، وكان آخرهم تحقيق ثامن انتصار متتالى فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى 2 – 0.

- الزمالك يبحث عن مُعادلة إنجاز موسم 2018-2019 أمام البنك الأهلى

الزمالك ما زال أمامه فرصة ذهبية لمعادلة أكبر سلسلة انتصارات متتالية له، عندما يواجه البنك الأهلى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، ليُعادل الرقم الأكبر فى سلسلة الانتصارات المتتالية التى حققها الأبيض فى موسم 2018- 2019 عندما حقق الزمالك 9 انتصارات متتالية، بداية من الفوز على المقاولون العرب فى سبتمبر 2018، ثم الفوز على الاتحاد فى 5 يناير 2019، قبل أن يتعادل مع بيراميدز بنتيجة 3-3.

سبق وفاز الزمالك على البنك الأهلى، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، والتى أقيمت يوم 26 من أبريل الماضى، وسجل الرباعية يوسف أوباما وحميد أحداد "هدفين" وأحمد سيد زيزو هدف من ركلة جزاء.