شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يهنئ بيرسى تاو بعد إتمام إجراءات انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر فى الأهلى أن بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى أجرى مكالمة هاتفية مع بيرسى تاو لاعب الفريق الأحمر من أجل تهنئته بعد الانضمام لصفوف الأهلى، وإنهاء إجراءات الانتقال للقلعة الحمراء بعد توقيع العقد وتصوير الإعلان الخاص بتقديمه لجماهير الأهلي.

ووصل الجنوب أفريقي بيرسى تاو لاعب الأهلي الجديد إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء من أجل إتمام إجراءات انتقاله للأهلي قادما من صفوف برايتون الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن موسيماني هو من رشح تاو من أجل الانضمام لصفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية، وأقنعه بضرورة العودة من أوروبا والعمل معا مجددا داخل الأهلي.

وحرص بيرسي تاو على تصوير إعلان تقديمه لجماهير الأهلي من ملعب مختار التتش خلال مباراة الفريق الأحمر ضد الجونة يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري.

وتعاقد الأهلي مع بيرسي تاو مقابل 1.8 مليون يورو يحصل عليها النادي الإنجليزي لمدة 4 مواسم ، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب الجنوب إفريقي بقيمة مليون و100 ألف دولار في الموسم الول بزيادة 100 ألف دولار كل موسم طوال مدة العقد.

ومن المقرر الإعلان عن اللاعب خل الساعات القادمة سواء قبل مباراة الفريق الأحمر أمام أسوان غدا الجمعة أو بعد الانتهاء من المباراة.