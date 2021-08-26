شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فى الجبلاية عقب نهاية الدورى يحسم مواعيد كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الثلاثية، التى تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، اجتماعا خلال الأيام المقبلة، وتحديدا عقب انتهاء مسابقة الدورى العام رسميا، لحسم مواعيد مباريات المتبقية من بطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن تقام مباريات كأس مصر خلال الفترة المقبلة وتحديدا عقب نهاية الدورى وقبل بداية الموسم الجديد، مع مراعاة وضع فوارق زمنية كبيرة بين المباريات تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق، خاصة أن معظم فرق الدورى عانت الموسم الحالى من ضغط المباريات، ما أثر على لاعبيهم.

فى سياق مختلف أكد مسئولو اتحاد الكرة انضمام أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودى لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل استعدادا لخوض مباراتى الفراعنة أمام أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن نادى اتحاد جدة السعودى لم يرسل للجبلاية ما يفيد برفضهم استدعاء اللاعب أو الاعتراض على ضمه كما حدث من قبل، ما يعنى أن اللاعب سيصل فى الموعد المحدد للمشاركة مع الفراعنة فى المباراتين.

من ناحية أخرى، رفض نادى ألتاى سبور التركى، انضمام أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق إلى صفوف منتخب مصر في معسكر أغسطس الجارى لخوض مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن ألتاى سبور التركى رفض انضمام أحمد ياسر ريان لأن طلب استدعاؤه جاء فى غير المواعيد الرسمية، حيث إنه كان مفترض استدعاء المحترفين يوم 15 أغسطس الماضي لكن أحمد ياسر ريان أنهى إجراءات إعارته للنادي التركي بعد هذا التاريخ، وعندما طلب المنتخب ضمه رفض النادي.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن أحمد ياسر ريان كان ضمن حسابات الجهاز الفني للفراعنة قبل رحيله عن سيراميكا لخوض تجربة الاحتراف.