شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل صفقة بيرسي تاو وموعد الإعلان بعد إتمام انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الأهلى الجديد إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء من أجل إتمام إجراءات انتقاله للأهلى قادما من صفوف برايتون الإنجليزى، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الموسم القبل.

وحرص بيرسي تاو على تصوير إعلان تقديمه لجماهير الأهلى من ملعب مختار التتش خلال مباراة الفريق الأحمر ضد الجونة يوم الثلاثاء الماضى ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري.

وتعاقد الأهلى مع بيرسي تاو مقابل 1.8 مليون يورو يحصل عليها النادى الإنجليزى لمدة 4 مواسم، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب الجنوب أفريقي بقيمة مليون و100 ألف دولار فى الموسم الأول بزيادة 100 ألف دولار كل موسم طوال مدة العقد.

ومن المقرر الإعلان عن اللاعب خل الساعات القادمة سواء قبل مباراة الفريق الأحمر أمام أسوان غدا الجمعة أو بعد الانتهاء من المباراة.

وكشف البلجيكى هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأول، المزيد من التفاصيل عن مستقبل لاعبه، بيرسي تاو، هدف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم بيرسى تاو فى الأيام الماضية بالانتقال إلى الأهلى والانضمام إلى مواطنه ومدربه، بيتسو موسيمانى، قادمًا من صفوف برايتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بروس في تصريحات لإذاعة "Metro FM" الجنوب إفريقية: "أرسلنا خطابًا إلى برايتون للمطالبة بذلك، عن إمكانية انضمام تاو إلى معسكر منتخب جنوب إفريقيا مبكرًا استعدادًا لتصفيات كأس العالم في شهر سبتمبر".

وتابع هوجو بروس : "بعد 30 دقيقة فقط، تلقينا ردًا منهم قائلين إنه لم يعد لاعبهم".

وزعم مدرب جنوب أفريقيا خلال تصريحاته عن وجود نجم برايتون في القاهرة لانهاء الصفقة رسميا مع الأهلي قائلا : "بحثنا عن حقيقة الأمر، ونعلم أن تاو في الوقت الحالي يتواجد في مصر من أجل إنهاء تفاصيل انتقاله إلى هناك".