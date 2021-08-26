أبوظبي الرياضية تحصل على حقوق بطولات آسيا رسميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مجموعة قنوات"أبوظبي الرياضية" حصولها على حقوق بث البطولات الآسيوية لكرة القدم.



وأوضحت "أبوظبي الرياضية" أنها حصلت على حقوق بث البطولات الآسيوية داخل الإمارات، وذلك حتى عام 2024.

وبموجب هذا الإعلان، فإن "أبوظبي الرياضية"⁩ ستقوم ببث كافة فعاليات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم داخل الإمارات، وعلى رأسها ‏التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

كذلك، فإن "أبوظبي الرياضية" ⁩ستقوم ببث ‏كأس آسيا 2023 و‏دوري أبطال آسيا و‏كأس الاتحاد الآسيوي وكأس آسيا للسيدات و‏كأس آسيا تحت 23 عاماً و‏كأس آسيا وبطولة الأندية لكرة الصالات.

ويستعد منتخب الإمارات لبدء مشواره في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022، حيث يتواجد مع إيران والعراق وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية.

وسيبدأ منتخب الإمارات مشواره في التصفيات بمواجهة لبنان يوم 2 سبتمبر/ أيلول، قبل أن يحل ضيفا على سوريا يوم 7 من نفس الشهر.