بارالمبياد طوكيو.. الأردني عمر قرادة يحرز الذهبية الأولى للعرب.. والمصري إبراهيم حمدتو يخطف الأنظار

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أحرز الأردني عمر قرادة، الميدالية الذهبية الأولى للعرب خلال منافسات رفع الأثقال فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

من ناحية أخرى، نجح لاعب تنس الطاولة المصري إبراهيم حمدتو في خطف الأضواء، خلال اليوم الأول من منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام حاليًا في طوكيو.

وكتب الحساب الرسمي لدورة الألعاب البارالمبية، عبر "تويتر" عن حمدتو: "فقط بالدورة البارالمبية، اللاعب المصري إبراهيم حمدتو يلهم الجميع حول العالم.. بعدما فقد ذراعيه إثر حادث، يمسك بالمضرب بفمه وتساعده قدماه".

كما أصبح حمدتو أول رياضي مصري يظهر كشخصية "أنمي" بجانب تميمة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، الدمية سومتي.

ورغم خسارة حمدتو في أولى مبارياته ببارالمبياد طوكيو 2020 أمام نظيره الكوري الجنوبي بارك هونغ كيو بنتيجة 3-0، لم تتوقف منشورات وتغريدات الإشادة باللاعب المصري، على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة وحتى الآن، خاصةً بعد تجمع المصورين من حوله، لتوثيق أدائه الاستثنائي خلال لقائه الأول بالدورة البارالمبية.

ويملك حمدتو مسيرة رياضية مميزة، كما تعد تلك المشاركة الثانية له على التوالي بهذا الحدث الرياضي العالمي.

ومن أبرز إنجازات حمدتو على مستوى اللعبة تحقيق الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة ثلاث مرات، خلال أعوام: 2011، 2013، و2015.

وكان حمدتو قد تعرض لحادث قطار، وهو في العاشرة من عمره، أدى إلى بتر ذراعيه، ولكنه تمكن من احتراف لعبة التنس الطاولة رغم ذلك.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل، وشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائى فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بـ 49 لاعبا ولاعبة فى 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.