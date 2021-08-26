كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ يسحق بريمر بدزينة كاملة

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ميونخ: اكتسح بايرن ميونيخ مضيفه بريمر من الدرجة الخامسة 12-صفر ضمن الدور الأوّل لمسابقة كأس ألمانيا، بمساهمة بسوبر هاتريك من الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ.

ولم يواجه بطل ألمانيا أي مشكلة لتخطّي عقبة خصمه المغمور في طريقه لبلوغ الدور الثاني الذي خرج منه بشكل مفاجئ الموسم الماضي أمام هولشتاين كيل من الدرجة الثانية.

سجّل تشوبو موتينغ بمفرده أربعة أهداف لمصلحة الفريق البافاري (8، 28، 35، 82)، وأضاف أيضاً كل من الشاب جمال موسيالا هدفين (16 و48)، يان لوكا فارم (27 خطأ في مرمى فريقه)، ماليك تيلمان (47)، لوروا سانيه (65)، والفرنسيين الثلاثة مايكل كويزانس (80) وبونا سار (86) وكورنتان توليسو (88).

وكان من المقرّر أن تُقام المباراة في بداية الشهر الحالي قبل أن تؤجَّل بسبب تفشّي كوفيد 19 في صفوف بريمر.

وتأخّر بريمر بثمانية أهداف بلا رد أمام حامل لقب الكأس 20 مرة، قبل أن يضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه أوغو نوبيلي في الدقيقة 74 الأخيرة بعد إسقاطه لاعب الوسط كويزانتس وهو متّجه نجو المرمى.

ويسعى بايرن ميونيخ إلى مواصلة هيمنته على الكرة الألمانيّة بعد استلام المدرّب الشاب يوليان ناغلسمان مهام الإشراف بدلًا من هانزي فليك المنتقل للإشراف على المنتخب الوطني.

وكان قد استهلّ بايرن مشواره في الدوري الألماني بتعادل أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1، قبل أن يفوز على كولن 3-2. كذلك، فاز بلقب كأس السوبر الألمانية على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند 3-1 الأسبوع الماضي مهدياً مدرّبه الجديد أوّل ألقابه معه.