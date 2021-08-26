دوري أبطال أوروبا: اكتمال نصاب دور المجموعات بغياب موناكو

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باريس: سيغيب موناكو الفرنسي عن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بسبب هدف عكسي لروبن أغيلار في الشوط الإضافي الثاني أمام شاختار دانييتسك الأوكراني، فيما اكمتل النصاب مع تأهل شريف تيراسبول المولدافي للمرة الاولى في تاريخه وريد بول سالزبورغ النمسوي.

ودخل موناكو الى المباراة أمام مضيفه بعد أن سقط في الإمارة بهدف دون رد، لكنه بدا على الطريق الصحيح عندما تقدم 2-صفر بفضل نجمه وسام بن يدر (18 و39). إلا أن أصحاب الأرض ردوا عبر مارلوس (74)) لينتهي الوقت الاصلي 2-1، ما كان سيمنح موناكو التأهل لولا إلغاء قاعدة الأهداف خارج الديار اعتبارًا من الموسم الحالي.

واحتكم الفريقان الى شوطين إصافيين، وعندما كان البديل ميخالو مودريك يمرر كرة عرضية، اصطدمت بأغيلار الذي دخل في الدقيقة 99 وتابعت طريقها ساقطة "لوب" في الشباك.

وبلغ شريف تيراسبول المولدافي دور المجموعات للمسابقة القارية الأم للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله سلبًا مع مضيفه دينامو زغرب الكرواتي عطفًا على فوزه ذهابًا 3-صفر.

وجدد ريد بول سالزبورغ النمسوي فوزه بالنتيجة ذاتها 2-1 على بروندبي الدنماركي.

وتقام قرعة دوري الابطال الخميس في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" في نيون السويسرية.