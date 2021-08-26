شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وصول بيرسى تاو القاهرة قبل مباراة الجونة وتصوير إعلان تقديمه بالتتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الأهلى الجديد إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء، من أجل إنهاء إجراءات انتقاله للقلعة الحمراء بعد التعاقد معه قادما من صفوف برايتون الإنجليزى.

وانضم بيرسى تاو للأهلى قادما من برايتون الإنجليزى مقابل 1.8 مليون يورو بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب صاحب الـ27 عاما، حيث يحصل على 1.1 مليون دولار سنويا.

وعلم ”الخليج 365” أن بيرسى تاو حرص على استعراض مهاراته بالكرة خلال تصوير الإعلان الخاص بتقديمه لجماهير الأهلى من ملعب مختار التتش أثناء مباراة الفريق الأحمر ضد الجونة فى الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة والتى انتهت بالتعادل 3/3.

وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعى من تصوير جلسة تقديم بيرسى تاو أثناء استعراض مهاراته بالكرة ضمن الإعلان الخاص بتقديمه للجماهير الحمراء من قبل المركز الإعلامى للنادى الأهلى.

وكشف البلجيكى هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأول، المزيد من التفاصيل عن مستقبل لاعبه، بيرسي تاو، هدف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي في تصريحات صحفية.

وارتبط اسم بيرسي تاو في الأيام الماضية بالانتقال إلى الأهلي والانضمام إلى مواطنه ومدربه، بيتسو موسيماني، قادمًا من صفوف برايتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بروس في تصريحات لإذاعة "Metro FM" الجنوب أفريقية: "أرسلنا خطابًا إلى برايتون للمطالبة بذلك، عن إمكانية انضمام تاو إلى معسكر منتخب جنوب إفريقيا مبكرًا استعدادًا لتصفيات كأس العالم في شهر سبتمبر".

وتابع هوجو بروس : "بعد 30 دقيقة فقط، تلقينا ردًا منهم قائلين إنه لم يعد لاعبهم".

وزعم مدرب جنوب أفريقيا خلال تصريحاته عن وجود نجم برايتون في القاهرة لانهاء الصفقة رسميا مع الأهلي قائلا : "بحثنا عن حقيقة الأمر، ونعلم أن تاو في الوقت الحالي يتواجد في مصر من أجل إنهاء تفاصيل انتقاله إلى هناك".