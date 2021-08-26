شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب ديانج بالتركيز بعد غلق ملف انتقاله لجالاتا سراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو النادي الأهلي المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر بغلق ملف انتقاله إلى نادي جالاتا سراي التركي، بعد تعثر المفاوضات بين الناديين نظرا لرفض النادي التركي الطلبات المالية المقدمة من الأهلي للتنازل عن خدمات الدبابة المالية في الانتقالات الصيفية القادمة.

وتوقف عرض جالاتا سراي التركي عند 5.5 مليون يورو، في الوقت الذي طلب فيه الأهلي الحصول على 8 ملايين دولار للموافقة على بيع اليو ديانج أو 7 ملايين دولار و20% من عائد بيع اللاعب في المستقبل للموافقة على إتمام الصفقة، وهو ما لم توافق عليه إدارة النادي التركي وتوقفت المفاوضات بين الناديين.

وطالب مسئولي الأهلي ديانج بضرورة التركيز مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة وتأجيل حلم الاحتراف الأوروبي للموسم المقبل، لاسيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى الدبابة المالية نظرا لانشغاله بالتفكير في العرض التركي، وهو ما تسبب في فقدان مكانه بتشكيل الأهلي الأساسي لصالح حمدي فتحي واكتفى بالمشاركة كاحتياطي أو المباريات التي يغيب عنها حمدي فتحي