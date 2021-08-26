شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: عقوبة إيقاف على ماهر ظالمة.. ولم يتردد فى تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق هاشم، عضو مجلس المصرى البورسعيدى، أن عقوبة إيقاف على ماهر، المدير الفنى للفريق، من جانب اتحاد الكرة ظالمة بسبب عدم افتعاله أى شىء مع الحكم محمود ناجى.

وقال هاشم، فى تصريحات إذاعية، "عقدنا جلسة مع على ماهر ولم يتردد فى تجديد عقده لمدة موسم مع النادى المصرى، وسيكون هناك جلسة خلال أيام لتحديد الراحلين والصفقات الجديدة فى الموسم المقبل".

وأضاف: "نجد صعوبة فى التعاقد مع اللاعبين بسبب ارتفاع الأسعار لوجود أندية الشركات، وهذا الموضوع خطير للغاية بالنسبة للأندية الشعبية ويجب تدخل وزارة الشباب والرياضة لحل هذا الأمر".