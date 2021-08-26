شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بقاء بن شرقى مطلب الجماهير البيضاء فى قلعة مبيت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح ملف التجديد للاعب المغربى المحترف فى صفوف الزمالك أشرف بن شرقى الهدف الأكبر للجماهير البيصاء خلال الفترة المقبلة بعد حسم لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 .

و نجح بن شرقى مؤخرا فى حصد هدف تأكيد حسم الدورى أمام الإنتاج الحربى فى المباراة التى حسمها الأبيض بنتيجة 2 /0 ليتوج بالبطولة .

و يمتلك بن شرقى رصيد كبير لدى الجماهير البيضاء لما يمتلكه اللاعب من مهارات و خبرات مكنته من حفر أسمه بقوة فى قلوب محبى و عشاق ميت عقبة .

ووضعت إدارة نادى الزمالك التجديد لأشرف بن شرقى على رأس الأولويات فى عملها خلال الفترة المقبلة، بعد التتويج بلقب الدورى رسميا.

وأكد محمد الأتربى نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن المغربى أشرف بن شرقى من العناصر الأساسية في الفريق الأبيض التي يحرص على وجودها مسئولو القلعة البيضاء، وسيتم خلال الساعات المقبلة حسم ملف تجديد تعاقد أشرف بن شرقى ومفاوضاتنا معه فى مراحلها النهائية، الفوارق بسيطة وسيبقى مع الزمالك.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أشرف بن شرقى فى الصور التالية :