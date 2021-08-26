شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يستعرض مهاراته فى ملعب التتش استعدادا لتقديمه بالأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو للجنوب أفريقى بيرسى تاو صفقة الأهلى الجديدة المنضم حديثا من نادى برايتون الإنجليزى، أثناء استعراض مهاراته فى ملعب التتش استعدادا لتقديمه فى القلعة الحمراء.

وكان مصدر كشف عن وصول الثنائى الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح برايتون الإنجليزى والموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح سيمبا التنزانى إلى القاهرة، لإتمام إجراءات انتقالهما للأهلى، بعد نجاح الإدارة الحمراء فى حسم التعاقد معهما وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع أنديتهما.

وأنهى الأهلى إجراءات ضم بيرسى تاو من برايتون لمدة أربعة مواسم بشكل رسمى، كما أنهى ضم ميكيسونى من سيمبا بشكل رسمى لمدة أربعة مواسم أيضاً.

وانضم لويس ميكيسونى للأهلى لمدة 4 سنوات مقابل 900 ألف دولار، بينما انضم بيرسى تاو للقلعة الحمراء لمدة 3 مواسم مقابل 1.8 مليون يورو دولار، بخلاف ما سيحصل عليه الثنائى طوال فترة تواجدهما فى الأهلى.

وينهى الأهلى حالياً إجراءات وصول بيرسى تاو وميكيسونى للقاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبى وإعلام الصفقة بشكل رسمى.