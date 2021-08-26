شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يضم رمضان صبحى وشريف لمباراتى أنجولا والجابون بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، على ضم الثنائى رمضان صبحى لاعب بيراميدز ومحمد شريف مهاجم الأهلى للمعسكر المقبل، بعدما تأكد شفاء الثنائى من الاصابة وعودتهما للمشاركة فى المباريات وهو ما جعل الجهاز الفنى يطمئن عليهما.

كما استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، على ضم 3 حراس مرمى فى المعسكر المقبل للفراعنة لخوض مباراتىّ انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم، وهم محمد الشناوى ومحمد أبو جبل والهانى سليمان.

وشهدت الساعات الماضية مفاضلة بين محمد بسام والهانى سليمان وعامر عامر لحسم الحارس الثالث فى معسكر المنتخب، قبل أن يستقر الجهاز الفنى على ضم الهانى سليمان الذى قدم مستوى طيب هذا الموسم.

من ناحية أخرى، رفض نادى ألتاى سبور التركى، انضمام أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق إلى صفوف منتخب مصر في معسكر أغسطس الجارى لخوض مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن ألتاي سبور التركي رفض انضمام أحمد ياسر ريان لأن طلب استدعاؤه جاء في غير المواعيد الرسمية، حيث إنه كان مفترض استدعاء المحترفين يوم 15 أغسطس الماضي لكن أحمد ياسر ريان أنهى إجراءات إعارته للنادي التركي بعد هذا التاريخ، وعندما طلب المنتخب ضمه رفض النادي.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن أحمد ياسر ريان كان ضمن حسابات الجهاز الفني للفراعنة قبل رحيله عن سيراميكا لخوض تجربة الاحتراف.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا يوم 28 أغسطس الجارى يتخلله مباراتى انجولا والجابون يومى 1 و5 سبتمبر المقبل بتصفيات المونديال.