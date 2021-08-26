فيفا يقلص العقوبة المفروضة على منتخب المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تقليص العقوبة الصادرة بحق المنتخب المكسيكي بعد ترديد هتافات معادية للمثليين خلال التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، في مارس الماضي.

وذكر اتحاد الكرة المكسيكي مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي أنه تم إبلاغه من قبل فيفا أن المنتخب المكسيكي للرجال سيخوض مباراة واحدة فقط بدون جماهير بدلا من مباراتين.

وتطبق العقوبة خلال مباراة المنتخب المكسيكي أمام ضيفه الجامايكي في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل في مستهل تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة لمونديال قطر 2022.

واستند الاتحاد المكسيكي في الطعن الذي تقدم به إلى فيفا ، بأن العقوبة ستؤثر على مشوار المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم رغم أن الواقعة التي تلقى العقاب بسببها جاءت خلال مباراة منتخب الشباب تحت 23 عاما.