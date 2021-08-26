تقارير: باريس سان جيرمان يحدد سعر "خيالي" لبيع مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير فرنسية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان، حددت سعر لبيع لاعبها الشاب كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري، وسط اهتمامات جادة من نادي ريال مدريد الإسباني الذي قدم بالفعل عرضا بقيمة 160 مليون يورو -تم رفضه- للتعاقد مع الفرنسي الشاب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن باريس يأمل في الحصول على 220 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع مبابي.

وانضم مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان مع بداية موسم 17/18 قادما من موناكو على سبيل الإعارة، قبل أن يتم تفعيل بند شراء اللاعب.