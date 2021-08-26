مصدر لمصراوي: تاو وميكيسون في القاهرة.. ويخضعان للكشف الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

وصل الثنائي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسون جناح سيمبا التنزاني السابق إلى القاهرة منذ ساعات قليلة، تمهيدًا لإتمام انتقالهما إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر ليلا كورة في تصريحات خاصة، أن ميكيسون خضع بالفعل للكشف الطبي أمس الأربعاء في أحد المستشفيات الخاصة.

وكان سيبما التنزاني، قد أعلن منذ فترة قليلة، اتفاقه مع نادي "أجنبي" على بيع ميسكيون، وساك أنباء ارتباطه بالنادي الأهلي.

وعن بيرسي تاو، أوضح المصدر أن اللاعب الجنوب أفريقي يُجري الكشف الطبي الخاص به حاليًا في أحد مستشفيات القاهرة قبل توقيعه علي العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.

كما أوضح المصدر أن الثنائي الجديد سينتظمان في تدريبات الأهلي الجماعية بعد يوم 7 سبتمبر عقب الانتهاء من مشاركتهما الدولية مع منتخب بلادهم.

جدير بالذكر أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، أكد في وقت سابق رغبته في ضم بيرسي تاو خاصة أنه سبق وقاد اللاعب عندما كان في صنداونز.