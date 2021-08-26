طبية الأهلي: حالة الشناوي وفتحي مستقرة.. وإعادة تقييم الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أن حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر مستقرة، مضيفًا أنه قد يلحق بتدريبات اليوم الخميس.

وتعرض الشناوي لإصابة معوية قبل ساعات من مباراة الأهلي والجونة بالجولة الـ33 من بطولة الدوري، ليغيب عن المواجهة التي انتهت بالتعادل 3-3.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال شوقي: "الشناوي حالته أصبحت أفضل، أحمد أبوعبلة (طبيب الفريق) منحه بعض الأدوية أمس الأربعاء".

وأضاف: "ما حدث للشناوي عبارة عن (تلبك معوي) وبعض الالتهابات في المعدة، قد يكون تناول وجبة غير نظيفة، لكن حالته الآن أصبحت مستقرة وقد يتواجد في التدريبات الجماعية اليوم".

وعن حمدي فتحي وحسين الشحات، قال شوقي: "حالة حمدي فتحي تتحسن، أما بالنسبة لحسين الشحات فخضع لسونار وحالته مستقرة وسيعاد تقييمه اليوم، قد يتم إراحته في المباراة الأخيرة من أجل مزيد من التحسن".

وبسؤاله عن شكوى علي لطفي من آلام العضلة الضامة، أجاب رئيس اللجنة الطبية: "شكوى لطفي بسيطة للغاية، لكنه قد لا يلحق بتدريبات اليوم".