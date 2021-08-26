شاختار يكمل عقد المتأهلين لدور المجموعات في أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكمل شاختار دونتيسك الأوكراني عقد المتأهلين إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله مع ضيفه موناكو الفرنسي 2 / 2، اليوم الأربعاء، في إياب الدور المؤهل للمجموعات من المسابقة.

وكان شاختار دونتيسك قد فاز ذهابا في موناكو بنتيجة 1 /صفر، ليتأهل إلى دور المجموعات متفوقا بنتيجة 3 / 2 في مجموع المباراتين.

وتقدم موناكو بهدفين في الدقيقتين 18 و39 عن طريق هدافه وسام بن يدر،لكن مارلوس سجل هدف تقليص الفارق لشاختار في الدقيقة 74، ليحتكم الفريقين إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الإضافي الثاني وبالتحديد في الدقيقة 114 سجل روبن أجويلار لاعب موناكو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ليمنح شاختار بطاقة العبور للمجموعات.

وبذلك أكمل شاختار دونتيسك عقد المتأهلين لهذا الدور، إلى جانب أندية بنفيكا البرتغالي ومالمو السويدي ويانج بويز السويسري وريد بول سالزبورج النمساوي وشيريف تيراسبول المولودوفي.

وتقام قرعة دور المجموعات من المسابقة الأعرق في القارة العجوز، يوم غد الخميس في العاصمة التركية اسطنبول.