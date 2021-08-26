تعرف على موعد مباراة الهلال والباطن والقنوات الناقلة في اليوم الثالث من الجولة الثالثة بـ الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

يستقبل نادي الهلال ضيفه الباطن على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، في مباراة هامة، ضمن الجولة الثالثة في الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

وسيبحث الهلال عن مواصلة بدايته القوية بتحقيق الانتصار الثالث تواليًا، بعد فوزه المثير في الجولة الأولى على الطائي بهدفٍ دون رد جاء في الدقائق الأخيرة، وكذا أمام التعاون بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية.

ويعتبر الموج الأزرق هو الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بعد مرور جولتين، حيث تجرعت الأندية الكبيرة والمتوقع دخولها في منافسة قوية مع الهلال على اللقب، إلى الخسارة، وهم النصر، اتحاد جدة، والشباب، كما لم يعرف أهلي جدة طعم الانتصار بعد.

على الجهة المقابلة، سيسعى نادي الباطن إلى تحقيق نتيجة ايجابية أمام الهلال، وذلك بعدما استعاد توازنه في الجولة الماضية بتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم على نادي أبها، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الاتفاق.

ويتواجد نادي الباطن في المركز العاشر بجدول الترتيب وفي رصيده 3 نقاط، ورغم ذلك تعد الفوارق بينه وبين الهلال بسيطة، حيث يتساوى الفريقين في الاهداف المسجلة (3 أهداف) لكل منهما.

فيما يتفوق نادي الهلال على الباطن في عدد التسديدات على المرمى، بواقع 7 تسديدات مقابل 6 للأزرق السماوي خلال الجولتين الأولى والثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجدير بالذكر، أن الهلال لم يعرف طعم الخسارة أمام الباطن حتى الآن، فمنذ صعود الأخير إلى دوري المحترفين، تواجه الفريقين في 8 مباريات سابقة، حقق الزعيم 6 انتصارات، فيما سيطر التعادل على مباراتين.

متى موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي، يوم الجمعة 27 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الهلال والباطن على قناة Ssc1 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.