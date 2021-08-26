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تعرف على القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2022

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

ينتظر أن تحظى قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 بمتابعة خاصة على مستوى العالم.

 

وستقام اليوم الخميس 26 أغسطس/ آب 2021 قرعة دوري أبطال أوروبا، وذلك في مدينة "إسطنبول" بتركيا.

 

وخلال الحفل أيضا، والذي سينطلق في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، سيتم تسليم جوائز الأفضل في أوروبا لعام 2021.

 

ترقب عشاق الكرة للقرعة لا يختلف كثيرًا عن انتظارهم لانطلاق البطولة، حيث ينتظر كل مشجع معرفة رفقاء مجموعة فريقه في دوري أبطال أوروبا.

 

تذاع قرعة دوري أبطال أوروبا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لجميع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

 

وستكون القرعة مذاعة على القناة الإخبارية المفتوحة "beIN SPORTS NEWS".

 

ويمكن أيضا مشاهدة القرعة عبر الإنترنت، وذلك من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقناته على يوتيوب.

 

يمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورتس الإخبارية عن طريق الترددات التالية..

 

نايل سات

 

• التردد: 12604 أفقي

 

• معدل الترميز: 27500

 

 

• معدل تصحيح الخطأ: 3/2

 

• إشارة إرسال البث: DVB-S2

 

• معدل تردد الموجة: 8PSK

 

سهيل سات

 

• التردد: 11566 أفقي

 

 

• معدل الترميز: 27500

 

• معدل تصحيح الخطأ: 3/2

 

• إشارة إرسال البث: DVB-S2

 

• معدل تردد الموجة: 8PSK

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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