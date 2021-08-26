تعرف على القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2022

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

ينتظر أن تحظى قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 بمتابعة خاصة على مستوى العالم.



وستقام اليوم الخميس 26 أغسطس/ آب 2021 قرعة دوري أبطال أوروبا، وذلك في مدينة "إسطنبول" بتركيا.

وخلال الحفل أيضا، والذي سينطلق في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، سيتم تسليم جوائز الأفضل في أوروبا لعام 2021.

ترقب عشاق الكرة للقرعة لا يختلف كثيرًا عن انتظارهم لانطلاق البطولة، حيث ينتظر كل مشجع معرفة رفقاء مجموعة فريقه في دوري أبطال أوروبا.

تذاع قرعة دوري أبطال أوروبا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لجميع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وستكون القرعة مذاعة على القناة الإخبارية المفتوحة "beIN SPORTS NEWS".

ويمكن أيضا مشاهدة القرعة عبر الإنترنت، وذلك من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقناته على يوتيوب.

يمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورتس الإخبارية عن طريق الترددات التالية..

نايل سات

• التردد: 12604 أفقي

• معدل الترميز: 27500

• معدل تصحيح الخطأ: 3/2

• إشارة إرسال البث: DVB-S2

• معدل تردد الموجة: 8PSK

سهيل سات

• التردد: 11566 أفقي

• معدل الترميز: 27500

• معدل تصحيح الخطأ: 3/2

• إشارة إرسال البث: DVB-S2

• معدل تردد الموجة: 8PSK