بطولة مصر: بيراميدز يكتسح المقاصة بخماسية نظيفة

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القاهرة: اكتسح بيراميدز مضيفه مصر المقاصة بخماسية نظيفة الاربعاء بملعب المقاولون العرب في ختام منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين للدوري المصري لكرة القدم.

سجل خماسية بيراميدز ابراهيم عادل (2 و39) ومحمود صابر (14) وإسلام عيسي (37) وعبدالله السعيد (65).

بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده الى 52 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد المقاصة عند 37 نقطة بعدما تلقى الهزيمة السادس تواليًا، ليتراجع للمركز الثالث عشر.

المقاولون العرب

واقتنص المقاولون العرب فوزًا مثيرًا من مضيفه غزل المحلة بنتيجة 2-1 بملعب المحلة.

تقدم المحلة عن طريق عبد الرحمن عاطف (29) وعادل النتيجة للمقاولون محمد حمدي زكي (54 من ركلة جزاء). واضاف اللاعب ذاته هدف الفوز (81).

ولعب المحلة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 عقب طرد مدافعه فتحي مبروك.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.