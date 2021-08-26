شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الهدف سيدات يخسر من تركيا فى دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المنتخب الوطنى لكرة الهدف سيدات للخسارة بعدم التكافؤ أمام نظيره التركى، بعد أن وصلت النتيجة إلى 12 / 2 فى الدقيقة 9، وبناء على لائحة اللعبة عندما يصل الفرق فى النتيجة إلى 10 أهداف يتم انتهاء المباراة بعدم التكافؤ، وذلك خلال منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان منتخب السباحة مختلط قد ودع منافسات 50 متر تتابع فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد احتلاله المركز الأخير بزمن قدره 3:19:56، حيث يتكون المنتخب من آية أيمن، وملك عبد الشافى، ويوسف محمد، وزياد كحيل.

فى سياق آخر، خسرت هنا حامد بطلة تنس الطاولة المباراة الأولى لها أمام بطلة أوكرانيا المصنفه الأولى على العالم بثلاثة أشواط نظيفة، وذلك خلال مشاركتها فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ولعبت هنا حامد المباراة وهى مصابة بشرخ فى قدمها بعد أن تعرضت للإصابة خلال رحلة السفر إلى طوكيو، لكنها تحاملت على نفسها وأكملت المباراة، وحرص محمد سكر مدرب المتتخب على توجيه اللاعبة طوال اللقاء.