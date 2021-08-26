تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

يشهد اليوم الخميس 26 أغسطس/ آب 2021 مجموعة من المباريات القوية، لا سيما على صعيد الدوريات العربية.



وستقام 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين "الدوري الإماراتي"، أبرزها بين الوحدة وبني ياس.

في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، يحل الشارقة ضيفا على الظفرة باستاد حمدان بن زايد.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية".

في التوقيت ذاته، الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، يلتقي النصر مع ضيفه العروبة باستاد آل مكتوم، حيث ستنقل المباراة أيضا عبر شبكة "أبوظبي الرياضية".

مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس والقنوات الناقلة

يحتضن استاد آل نهيان مباراة الوحدة وبني ياس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث ستذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات "أبوظبي الرياضية".

يحل الشباب ضيفا على الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "SSC SD" و"SSC HD".

ضمن منافسات الجولة الثالثة أيضا، يلتقي النصر مع ضيفه التعاون بملعب مرسول بارك، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "SSC SD" و"SSC HD".