دورة الألعاب البارالمبية: ماذا تعرف عن اللاعبين العرب والفرق العربية في هذه المنافسة؟

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انطلقت دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو الثلاثاء وتستمر حتى الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل وسط إجراءات احترازية مماثلة لتلك التي شهدتها دورة طوكيو الأولمبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعد البعثة الجزائرية هي الأكبر عربياً من حيث عدد الرياضيين المشاركين في المنافسات البارالمبية، إذ تضم البعثة 59 لاعبا ولاعبة سيشاركون في خمس رياضات.

ولم تنجح الجزائر في حصد أي ميدالية في أولمبياد طوكيو2020، وتأمل في تعويض هذا الإخفاق في الدورة البارالمبية.

ويعد العدائان الجزائريان سمير نويوة وسفيان حمدي من أبرز الأسماء التي يعول عليها في حصد ميدالية في هذه البطولة، فقد حصل نويوة على ذهبية سباق 1500 متر في دورة ريو دي جانيرو، بينما نال سفيان حمدي برونزية سباق 400 متر في الدورة ذاتها.

كما تعتبر الجزائرية نسيمة صايفي من أكثر البطلات المعول عليهن في الحصول على ميدالية ذهبية، وهي الحائزة على ذهبية رمي القرص في دورتي لندن وريو دي جانيرو.

Getty Images زهرة سلامي لاعبة المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة على الكراسي المتحركة

أما ثاني البعثات حجما، فهي البعثة المصرية التي تضم 49 رياضيا، بينهم 20 لاعبة، ويشاركون جميعا في 8 لعبات.

ويعد الرباع المصري شريف عثمان من الأبطال المنتظر أن يحصلوا على ميدالية ذهبية في هذه المنافسات، فهو صاحب الرقم العالمي البارلمبي في وزن 59 كيلو غراما بوزن قدره 211 كيلو غراما.

ونال عثمان الميدالية الذهبية في الدورات الثلاث الماضية.

وهناك أيضا الرباعة المصرية فاطمة عمر التي توجت بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال لوزن 61 كيلو غراما في دورة الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو، و هي اللاعبة الوحيدة في العالم التي توجت بخمس ميداليات بارالمبية.

Getty Images البعثة المصرية تضم 49 رياضيا، بينهم 20 لاعبة، ويشاركون جميعا في 8 لعبات

وسيشارك من المغرب 36 رياضيا، وهي أكبر بعثة في تاريخ البلاد، وكانت المغرب قد أنهت مشاركتها في الدورة السابقة في المركز الثالث والثلاثين عالميا.

ويعد العداء المغربي الأمين شنتوف من الأسماء البارزة في صفوف البعثة المغربية، فقد أهدى بلاده ذهبية الماراثون وفضية 5000 متر في دورة ريو دي جانيرو، وكذلك هناك عز الدين النويري صاحب ذهبية دفع الجلة.

وفي المشاركة التاسعة لتونس، يعد من أبرز الرياضيين الذين ينتظر صعودهم إلى منصة التتويج وليد كتيلة وروعة التليلي، فقد توج الأول في مشاركاته البارالمبية السابقة بثلاث ذهبيات وفضية في سباقات العدو على الكراسي، فيما توجت التليلي بأربع ذهبيات وفضيتين في مسابقتي دفع الجلة ورمي القرص.

كما ينتظر أن تشهد هذه البطولة تألق التونسي محمد فرحات شيدة في القفز الطويل وسباق 400 متر.

ويشارك من الإمارات 12 رياضيا، ومن أبرز الأسماء بينهم محمد القايد الذي حصد عدة ميداليات في منافسات العدو على كرسي متحرك، حيث سبق له الحصول على الميداليتين الفضية والبرونزية لسباقي 200 و100 متر في دورة لندن، كما حقق الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو لسباق 800 متر عدو على كرسي متحرك.

أما الأردن فيشارك بعشرة لاعبين، و يعد عمر قرادة أحد الأبطال المعول عليهم، إذ حصل على ميدالية فضية في رفع الأثقال في وزن 49 كيلو غراما في دورة ريو دي جانيرو وكذلك جميل الشبلي الذي نال الميدالية البرونزية في رفع الأثقال لوزن 107 كيلو غراما.

وتضع الكويت أملها على البطل أحمد نقا المطيري، صاحب ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو لسباق 100 متر جري بالكراسي المتحركة، وهو من رفع علم الكويت في حفل الافتتاح.ويتنافس 4400 رياضي بارالمبي من مختلف دول العالم في هذه التظاهرة الرياضية على 539 ميدالية ذهبية.