شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤكد انضمام أحمد حجازى لمعسكر منتخب مصر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة، انضمام أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودى لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل استعدادا لخوض مباراتى الفراعنة أمام انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن نادى اتحاد جدة السعودى لم يرسل للجبلاية ما يفيد برفضهم استدعاء اللاعب او الاعتراض على ضمه كما حدث من قبل، ما يعنى أن اللاعب سيصل فى الموعد المحدد للمشاركة مع الفراعنة فى المباراتين.

من ناحية أخرى، رفض نادى ألتاى سبور التركى، انضمام أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق إلى صفوف منتخب مصر في معسكر أغسطس الجارى لخوض مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن ألتاي سبور التركي رفض انضمام أحمد ياسر ريان لأن طلب استدعاؤه جاء في غير المواعيد الرسمية، حيث إنه كان مفترض استدعاء المحترفين يوم 15 أغسطس الماضي لكن أحمد ياسر ريان أنهى إجراءات إعارته للنادي التركي بعد هذا التاريخ، وعندما طلب المنتخب ضمه رفض النادي.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن أحمد ياسر ريان كان ضمن حسابات الجهاز الفني للفراعنة قبل رحيله عن سيراميكا لخوض تجربة الاحتراف.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا يوم 28 أغسطس الجارى يتخلله مباراتى انجولا والجابون يومى 1 و5 سبتمبر المقبل بتصفيات المونديال.