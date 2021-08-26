شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحداد مساعد وزير الرياضة يؤازر البعثة المصرية فى دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة البارالمبية المصرية، على مؤازرة جميع لاعبى البعثة المصرية، خلال منافسات اليوم الثانى فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى العاصمة اليابانية طوكيو.

وانطلقت أمس منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل، وشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.