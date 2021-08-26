منتخب السباحة مختلط يودع منافسات 50 متر تتابع فى دورة الألعاب البارالمبية

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القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب السباحة مختلط منافسات 50 متر تتابع فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد احتلاله المركز الأخير بزمن قدره 3:19:56، حيث يتكون المنتخب من آية أيمن، وملك عبد الشافي، ويوسف محمد، وزياد كحيل.

فى سياق آخر، خسرت هنا حامد بطلة تنس الطاولة المباراة الأولى لها أمام بطلة اوكرانيا المصنفه الأولى على العالم بثلاثة أشواط نظيفه، وذلك خلال مشاركتها فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ولعبت هنا حامد المباراة وهى مصابة بشرخ فى قدمها بعد أن تعرضت للإصابة خلال رحلة السفر إلى طوكيو، لكنها تحاملت على نفسها واكملت المباراة، وحرص محمد سكر مدرب المتتخب على توجيه اللاعبة طوال اللقاء.

وأكد حسام الشوبرى المدير الفنى لمنتخب تنس الطاولة أن هنا تحاملت على نفسها خلال المباراة بالإضافة إلى أنها كانت تلعب مع الأوكرانية بطلة العالم والمصنفه الأولى عالميا، وأنه لم يكن يعول على الفوز فى تلك المباراة ، وانما يعول على تحقيقها الفوز فى المباراة القادمة أمام بطلة استراليا والمقرر إقامتها فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وحرص إيهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية ومحمد يحيى يوسف عضو المجلس ودكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ومسئول الوفد الحكومى على متابعة المباراة وتشجيع هنا حامد خلال اللقاء.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.