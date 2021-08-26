شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه بيلاروسيا وألمانيا بكأس العالم 3x3 بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب كرة السلة تحت 18 سنة أولاد مع نظيره بيلاروسيا فى ثانى ايام بطولة كأس العالم 3x3 والتى تقام بالمجر وتستمر حتى 28 أغسطس الجارى.

كما يبتقى المنتخب اليوم أيضا مع ألمانيا فى ثانى مبارياته خلال اليوم ، حيث يخوض المنتخب مباراتين خلال اليوم الواحد .

وتضم قائمة المنتخب المصرى فى البطولة 4 لاعبين، هم كل من: مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر "بيدو"، محمود وليد، أحمد ياسر ريحان، وكان قد شارك في المعسكر الإعدادي الأخير للبطولة بالإضافة للقائمة النهائية كل من آسر محمد جودة "الچوكر"، وياسين ياسر عبد الوهاب "شقاوة" .

كان منتخب السلة فاز فى اليوم الأول على رومانيا وإسرائيل، حيث تغلب على المنتخب الرومانى بنتيجة 18/12 ، وعلى الاسرائيلي 20/12