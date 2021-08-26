شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يدعم قائمة الأهلى فى مباراة ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي جهود المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر في مباراته القادمة ضد أسوان يوم الجمعة في ختام مباريات الدوري المصري للموسم الحالي 2020 / 2021 ، بعدما غاب عن مباراة فريقه السابقة ضد الجونة لشكوى من آلام في الأسنان ، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية في الأسنان وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.

وغاب بدر بانون عن الأهلي لفترة بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتعافى منها ويعود لقائمة الأهلي في مباراة المصري ولكنه لم يشارك قبل أن تتسبب الإصابة في الأسنان في استبعاده من مباراة الجونة، حيث غاب لفترة طويلة عن المشاركة في مباريات الأهلي وحدثت بعض المشاكل في دفاع الفريق الأحمر ويأمل الجهاز الفني في حلها مع عودة بانون.

ووقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق كان تركيزه فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.

أضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجونة: «استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل».

وأوضح: «رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية».

وقال: «نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد».

وأتم حديثه: «لاعبو الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات».

وقال إن الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام وسوف يعود أقوى بكثير.

وأوضح: «حققنا إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الأخيرة.. نعم فقدنا الدوري ولكن حققنا أيضًا بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبيرة».

واختتم حديثه: «أمامنا تحدٍّ كبير الأيام القادمة بخوض كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها».